Si è conclusa la due giorni di dibattito sul benessere femminile che ha richiamato nel borgo dei borghi esperti di fama nazionale ed internazionale

La città di Tropea ha ospitato il primo meeting pavimento pelvico Italia. Una due giorni di dibattito patrocinata dal Comune di Tropea, dalla Provincia di Vibo e dalla Regione Calabria, sul benessere femminile che ha richiamato nel borgo dei borghi relatori di fama nazionale ed internazionale che si sono confrontati su un tema tanto attuale quanto ancora poco conosciuto: il dolore pelvico. Dalla prevenzione in gravidanza, al post partum, fino alle disfunzioni della sfera sessuale. [Continua in basso]

Tra i promotori dell’evento Loredana La Torre fisioterapista ed esperta di pavimento pelvico e muscoli femminili.

«Un incontro tra professionisti provenienti da tutta Italia ma anche dalla Francia – ha affermato la fisioterapista -. Ogni relatore ha portato la propria esperienza. L’obiettivo – ha aggiunto – è stato quello di rivalutare la riabilitazione a 360° e sensibilizzare il gruppo calabrese affinché ci sia una formazione esperienziale di professionisti in grado di gestire problematiche genitali».

A chiudere la due giorni che si è svolta a Palazzo Santa Chiara, Simona Colicchia, presidente di Pavimento Pelvico Italia beAPPI, società che ha organizzato il meeting: «Per una volta – ha detto orgogliosa – abbiamo invertito l’asse, spostando al sud, a Tropea in particolare, tematiche legate alla salute, all’ informazione e al benessere del pavimento pelvico».