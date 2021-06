Covid, in tutta la Calabria solo 18 nuovi casi ma sono pochi anche i tamponi

In tutta la Calabria sono solo 18 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Una cifra così bassa non la si vedeva da mesi, ma è sicuramente da considerare anche il numero di tamponi analizzati: solo 899, molti meno rispetto agli altri giorni. Quattro i decessi, tutti nel Cosentino. Sono questi i dati riportati dal bollettino odierno diramato dalla Regione Calabria. Nessun contagio si registra in provincia di Vibo Valentia, così come in quella di Catanzaro.

I dati provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 676 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 648 in isolamento domiciliare); 9.356 guariti, 140 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 6.160 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6107 in isolamento domiciliare); 16.057 guariti, 550 deceduti.

– Crotone: casi attivi 111 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); 6.293 guariti, 99 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 709 (51 in reparto, 3 in terapia intensiva, 655 in isolamento domiciliare); 21.860 guariti, 332 deceduti.

– Vibo Valentia:casi attivi 179 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 172 in isolamento domiciliare); 5.231 guariti, 91 deceduti.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 2, Catanzaro 0, Crotone 1, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 15.