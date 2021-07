Vaccini, secondo vax day per i cittadini di Rombiolo, Filandari e San Calogero

Si terrà sabato 24 luglio il prossimo vax day – dopo quello dello scorso 29 giugno – per i cittadini di Rombiolo, Filandari e San Calogero. Non cambiano le regole rispetto al precedente vax day. L’iniziativa, che si terrà sempre presso l’Auditorium comunale di Rombiolo, dalle ore 14,30 alle19, è dedicata infatti ai richiami previsti entro il 24 luglio, nonché a tutti i cittadini a partire dai 12 anni. Per i minori di 18 anni, inoltre, non è obbligatoria la prenotazione e devono essere accompagnati da un genitore, che dovrà essere in possesso di una fotocopia del documento di riconoscimento allegato alla modulistica compilata. Per i maggiori di 18 anni è, invece, obbligatoria la prenotazione in qualunque centro vaccinale (piattaforma http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). È inoltre obbligatorio presentarsi con la copia della conferma di avvenuta prenotazione e la relativa modulistica compilata. Per i cittadini di Rombiolo, infine, sarà sempre fornita assistenza in Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 essendo in possesso di telefono cellulare e tessera sanitaria. Non ha importanza il luogo del centro selezionato, poiché la vaccinazione sarà sempre effettuata presso l’Auditorium.