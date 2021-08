Covid, nessun nuovo contagio nel Vibonese e un guarito

Sono 92 i nuovi casi positivi (erano invece 104 ieri) al coronavirus in Calabria, a fronte di 1.649 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra per oggi due morti e tre ricoveri in più in area medica. Nelle ultime 24 ore si sono invece registrati 37 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi è di 1.014.912. Le persone risultate positive al coronavirus sono in totale 72.255.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 216 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10327 (10181 guariti, 146 deceduti);– Cosenza: casi attivi 941 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 907 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23018 (22438 guariti, 580 deceduti);– Crotone: casi attivi 257 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 250 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6679 (6577 guariti, 102 deceduti);– Reggio Calabria: casi attivi 1030 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 998 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23316 (22971 guariti, 345 deceduti);– Vibo Valentia: casi attivi 110 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 106 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5608 (5516 guariti, 92 deceduti).