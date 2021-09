Sanitari no vax sospesi in Calabria, c’è anche un operatore dello Jazzolino

Decine di provvedimenti in tutta la Regione nei confronti di camici bianchi che non sono in possesso del green pass

Sono diverse decine i sanitari no vax sospesi in Calabria. I controlli delle Aziende sanitarie provinciali – riferisce l’Agi – si sono fatti più stringenti durante la scorsa estate e il personale sanitario è in continua crescita. Non ci sono numeri ufficiali, ma l’ultimo caso limite evidenzia i disagi. Nell’ospedale di Vibo Valentia, infatti, è bastato registrare un anestesista positivo al virus e un no vax per paralizzare i servizi del nosocomio. Tema che riguarda ormai, soprattutto per queste figure specializzate, buona parte delle strutture sanitarie calabresi.