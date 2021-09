Covid, a Nicotera parte lo screening sugli studenti prima dell’inizio della scuola

Un inizio d’anno scolastico in sicurezza. A questo punta l’amministrazione comunale di Nicotera, che ha deciso di avviare uno screening gratuito per i bambini e i ragazzi che frequenteranno le scuole elementari e media del comune, in vista del rientro sui banchi lunedì 20 settembre. Lo annunciato il sindaco, Giuseppe Marasco, che ha anche fornito le date in cui gli studenti potranno sottoporsi a tampone. [Continua in basso]

Il calendario

Una procedura attuata anche l’anno scorso e che ora si è deciso di ripetere per individuare eventuali casi positivi al Covid e fermare così un eventuale allargarsi del contagio. I test verranno effettuati nella sala consiliare di Palazzo Convento in tre diverse giornate, secondo un calendario stilato in collaborazione con il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “A. Pagano”, Giuseppe Sangeniti. Ecco le date:

16 settembre: gli studenti di elementari e media di Nicotera;

gli studenti di elementari e media di Nicotera; 17 settembre: gli studenti delle elementari di Nicotera Marina;

gli studenti delle elementari di Nicotera Marina; 18 settembre: gli studenti delle elementari di Badia.

Tutti i giorni si partirà dalle ore 9 fino al completamento delle operazioni. A coadiuvare il sindaco, che è anche un infermiere e da un anno e mezzo porta avanti gli screening sulla popolazione nicoterese in prima persona, vi sarà la sezione locale della Protezione civile. [Continua in basso]

I contagi a Nicotera

«La pandemia quest’anno preoccupa, anche più dell’anno scorso», ha sottolineato il primo cittadino invitando le famiglie a sottoporre i piccoli studenti allo screening, che è su base volontaria. Nel farlo, ha anche ricordato il difficile momento vissuto dalla cittadina nel mese di agosto, quando i casi avevano sfiorato quota 50 e lui stesso era risultato positivo. «Oggi abbiamo circa 10-12 casi attivi, quasi tutti sulla via di guarigione – ha aggiunto -: alcuni hanno fatto il tampone ieri, altri domani, e dopo 21 giorni di quarantena dovrebbero risultare negativi».

Le vaccinazioni tra i ragazzi

Marasco ha poi voluto rivolgere il suo plauso ai ragazzi nicoteresi frequentati le scuole superiori, che in questi giorni si stanno recando a vaccinarsi. «Oggi stesso sono stato in ospedale (dove il lunedì è attivo il centro vaccinale, ndr) – ha detto – e ho visto che c’è una buona affluenza. Tanti ragazzi hanno fatto questa scelta bellissima, di immunizzarsi e tutelare loro e i familiari da un eventuale contagio»