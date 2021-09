Covid, in Calabria 143 nuovi contagi e 4 morti: uno è del Vibonese

C’è un nuovo decesso a causa del Covid in provincia di Vibo Valentia: il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 97. Scendono invece i casi attivi, che ad ora sono al di sotto della soglia di cento. In tutta la Calabria sono 143 i contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore e 4 i morti, lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Buone notizie sul fronte delle guarigioni che sono 297 e su quello dei ricoveri: meno dieci nei reparti ordinari e meno uno nelle terapie intensive.

I contagi di oggi

A livello provinciale i contagi di oggi sono così distinti: +17 Catanzaro, +39 Cosenza, +15 Crotone, +63 Reggio Calabria, +9 Vibo Valentia.

I morti riguardano invece 1 Cosenza, 1 Crotone, 1 Reggio e 1 Vibo.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 257 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare); 10935 guariti, 150 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1423 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare); 24971 guariti, 634 deceduti.

– Crotone: casi attivi 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); 7540 guariti, 113 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1726 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1640 in isolamento domiciliare); 27029 guariti, 387 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); 6114 guariti, 97 deceduti.

L’Asp di Catanzaro comunica 17 nuovi positivi – c’è un decesso in terapia intensiva del Policlinico, riguarda un paziente appartenente all’ASP di Cosenza che lo inserirà nel suo report.

L’Asp di Cosenza comunica 38 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 39 unità e non di 38, in quanto è stato registrato il decesso, avvenuto ieri pomeriggio, di un paziente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Aomd, in precedenza in carico all’Asp di Catanzaro.

Nel setting fuori regione si segnala il trasferimento di 1 ricoverato da altri Reparti AO CS in Terapia Intensiva AO CS.

Nei casi a domicilio del setting fuori regione attualmente sono compresi 6 casi persi al follow-up. Il numero dei guariti fa riferimento ai dati presenti nella piattaforma nazionale Covid-19 dell’ISS; dal loro aggiornamento discende il conteggio degli attuali positivi.

L’Asp di Crotone comunica 16 nuovi positivi ma ne risultano 15 perché tolto un positivo noto per trasferimento competenza presso altra Asp. Un decesso paziente ospedalizzato.