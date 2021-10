Soriano, alunna positiva al Covid 19: classe chiusa per dieci giorni

A breve saranno messi a disposizione dell’amministrazione comunale i tamponi necessari per effettuare il test a tutti i compagni della bambina

Una bambina, frequentante la seconda B della scuola elementare di Soriano Calabro, è risultata positiva al Covid 19 e, dunque, la classe interessata resterà chiusa da oggi e per i prossimi dieci giorni. Lo rende noto il sindaco Vincenzo Bartone, il quale fa sapere che adesso si resta in attesa di monitorare tutti i i compagni di classe della bimba risultata positiva. Nei prossimi giorni, infatti, saranno messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Soriano Calabro i tamponi necessari per effettuare il test e capire se vi possano essere o meno altri bambini della stessa classe positivi al Coronavirus. Il primo cittadino Bartone invita tutti «alla massima collaborazione» e fa sapere, infine, che i cittadini «saranno informati tempestivamente sull’evolversi della situazione».