Spadola: 12 alunni positivi al Covid, il sindaco chiude tutte le scuole

Il sindaco di Spadola, centro montano del vibonese, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’accertato contagio da Covid di alcuni alunni. Le scuole resteranno chiuse in via cautelativa fino al 20 ottobre compreso.

L’ordinanza è stata trasmessa per conoscenza anche ai sindaci di Brognaturo e Simbario, alcuni alunni frequentanti le scuole di Spadola provengono proprio dai due comuni limitrofi

«Nelle ultime ore sono stati registrati diversi casi positivi al test rapido antigenico», afferma il sindaco Cosimo Damiano Piromalli che aggiunge: «I casi positivi al test rapido sono 12 studenti che risiedono tra Spadola, Brognaturo e Simbario. Inoltre – fa sapere il primo cittadino – la scuola media di Spadola è frequentata anche da alunni provenienti da Serra San Bruno e Vallelonga». A breve, d’intesa con l’Asp, sarà allestito un drive per limitare la diffusione del contagio da covid-19.