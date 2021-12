Papillo, il sindaco nella trincea della quarantena: «Il sistema è in crisi, restate a casa»

Vitaliano Papillo, sindaco di Gerocarne in quarantena dopo aver contratto il Covid, nonostante l’isolamento non ha mai smesso di monitorare la situazione del suo paese. In costante contatto con l’Asp e con i suoi cittadini, nelle scorse ore ha deciso di parlare alla città attraverso una diretta Facebook. «La situazione – ammette – è preoccupante. [Continua in basso]

Verso la zona rossa

L’indice Rt è molto alto». Il suo paese come altri, rischia la zona rossa. «Ma al di là dei colori – aggiunge – la cosa più importante da fare in questo momento è quella di evitare la diffusione del virus. Chi vi parla è chiuso in questa stanza in attesa dell’esito del tampone molecolare. Capisco quanti si trovano nelle mie stesse condizioni, ma è il momento di alzare la guardia».

«È saltato tutto il sistema»

Lo stesso ammette come l’Asp di Vibo Valentia sia in affanno: «Ormai è saltato tutto – dice senza mezzi termini – . Il sistema del tracciamento è saltato. I tamponi domiciliari sono saltati. L’unica cosa che dobbiamo fare per fermare questo virus è restare a casa». Invita al senso di responsabilità e insiste: «Chiudetevi a casa. Non dovete avere contatti con nessuno, nemmeno con i parenti. Nessuna cena. Nessun ritrovo con amici. Ognuno nella propria casa». È un crescendo di contagi nel paese dell’entroterra vibonese, tant’è che lo stesso primo cittadino nel corso della sua diretta non è in grado di fornire i numeri aggiornati. [Continua in basso]

L’appello: «restate a casa»

Si limita a dire che «ci sono tantissimi positivi, anche se fortunatamente la maggior parte degli infetti sta bene». Non vuole allarmare la sua gente, ma non intende nascondere la sua grande preoccupazione: «Vi chiedo di stare a casa. Facciamo questo sacrificio. E’ l’unico modo pe uscire da questa situazione». Lo ripete quasi allo sfinimento il sindaco di Gerocarne negli 8’ 27” di video: «Se avete sintomi influenzali rimanete a casa. Qui è saltato tutto».

