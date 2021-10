Covid, in Calabria 174 nuovi contagi e nessun decesso: i dati del Vibonese

Nessun decesso e 174 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 3.893 tamponi effettuati e con un tasso di positività pari dunque al 4.47%. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 87 guarigioni e un lieve aumento dei ricoveri: +2 nei reparti ordinari e +1 in terapia intensiva.

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +14 Catanzaro, +54 Cosenza, +29 Crotone, +58 Reggio Calabria, +19 Vibo Valentia. [Continua in basso]

Covid Calabria: il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 75 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11479 (11322 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1127 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1102 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26940 (26286 guariti, 654 deceduti).

– Crotone: casi attivi 239 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8328 (8213 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 887 (45 in reparto, 4 in terapia intensiva, 838 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29650 (29242 guariti, 408 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 441 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 434 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6450 (6347 guariti, 103 deceduti).