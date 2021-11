Emergenza Covid a Ricadi: chiuse le scuole elementare e dell’infanzia

Ordinanza del sindaco Nicola Tripodi dopo l'incremento dei casi positivi. Sono in tutto 13 i contagi tra i bambini. Le attività didattiche in presenza resteranno sospese fino al primo dicembre

Cresce la preoccupazione a Ricadi a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19. Con propria ordinanza, il sindaco della cittadina costiera Nicola Tripodi ha oggi disposto la chiusura delle scuole elementare e dell’infanzia del plesso di San Nicolò di Ricadi, site in via provinciale a Orsigliadi. Il provvedimento si è reso necessario «sulla base – si legge nell’ordinanza – della sussistenza di straordinaria necessità dovuta all’incremento di casi di positività e all’elevato rischio di contagi nella popolazione scolastica». Al momento, infatti, sono 11 i bambini frequentanti le suddette scuole risultati positivi al Covid. Le attività didattiche in presenza resteranno pertanto sospese fino al primo dicembre. [Continua in basso]

Pochi giorni fa era stato necessario mandare in dad due classi dell’Istituto comprensivo di Ricadi a causa dell’emergere di alcuni casi positivi tra gli stessi alunni. Si tratta della quarta elementare di Santa Domenica (in questo plesso sono 2 i bimbi positivi) e della terza di San Nicolò.

Per tutti gli alunni l’Asp ha disposto uno screening con tamponi molecolari che verrà effettuato nei primi giorni di dicembre al PalaMaiata di Vibo Valentia.

Intanto a Ricadi prosegue la campagna vaccinale. Per tutto il mese di novembre e dicembre al palazzetto dello sport saranno effettuate prime, seconde e terze dosi nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 15.00 alle 19.00, mercoledì dalle 9.00 alle 18.00 e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.



