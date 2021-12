Distretto sanitario di Serra, Asp e Comune cercano un’intesa sui canoni dello stabile

Si punta ad evitare un trasferimento del presidio per non penalizzare un’intera comunità

Si discute della riduzione del canone della sede del Distretto sanitario a Serra San Bruno. Da un lato l’Asp di Vibo Valentia non sarebbe più disposta a corrispondere il canone ritenendolo esoso, dall’altro lato il Comune – proprietario dello stabile –cheper ragioni contabili e gestionali si troverebbe in grosse difficoltà ad operare una riduzione. Il rischio, ad avviso del consigliere di minoranza Vito Regio, è che il Distretto sanitario di Serra San Bruno venga trasferito altrove. In settimana si dovrebbero avere maggiori dettagli e certezze su un’eventualità che si punta a scongiurare e che è al centro in queste ore del dibattito politico locale.