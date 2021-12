Covid, in Calabria 360 casi e 2 morti: contagi in aumento nel Vibonese

Sono 360 i nuovi casi positivi in Calabria, a fronte di 7.317 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari a 4,92%. Emerge dal bollettino regionale di oggi, che registra anche due morti (uno a Cosenza e uno a Reggio) e 242 guarigioni. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+2), mentre in area medica si registra oggi un -3. [Continua in basso]

Covid, i casi di oggi

I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 46, Cosenza 104, Crotone 30, Reggio Calabria 137, Vibo Valentia 42, altra regione 1.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 612 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 583 in isolamento domiciliare); 11821 guariti, 167 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 2219 (78 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2131 in isolamento domiciliare); 27604 guariti, 686 deceduti.

– Crotone: casi attivi 253 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 251 in isolamento domiciliare); 8909 guariti, 122 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 2338 (49 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2283 in isolamento domiciliare); 31664 guariti, 426 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 520 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 511 in isolamento domiciliare); 7223 guariti, 108 deceduti.