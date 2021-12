Rombiolo, scuole ancora chiuse per Covid. A San Calogero “vietato” lo sport

In entrambi i comuni, lezioni in presenza sospese dalla scorsa settimana a causa di diversi contagi tra gli stessi studenti. Attesa per gli screening. Il sindaco Maruca ha ordinato la sospensione di allenamenti e attività sportive per i ragazzi in età scolare

Tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse ancora per un giorno a Rombiolo, a causa dell’emergenza Covid. Lo ha deciso il sindaco, Domenico Petrolo, con propria ordinanza. La didattica in presenza è sospesa fin da giovedì 9 dicembre, a causa dell’emergere di diversi contagi (circa una trentina) tra gli scolari e all’interno delle loro stesse famiglie.

L'ordinanza di oggi è arrivata «visto che in data odierna – si legge nel provvedimento – non è stato possibile, da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, assicurare lo screening massivo e considerato che lo stesso, è stato garantito da parte della citata Azienda sanitaria, sarà effettuato nella giornata di martedì 14». Dunque, proprio il 14 le scuole resteranno chiuse e il sindaco si riserva di «adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi degli eventi».

A San Calogero “vietato” lo sport

Scuole chiuse oggi e domani anche nella vicina San Calogero, giornate in cui dovrebbero essere effettuati anche qui i tamponi sulle classi al cui interno si sono registrati contagi. A San Calogero le lezioni in presenza sono sospese da venerdì 10 dicembre, in seguito al « susseguirsi di segnalazioni di casi positivi da parte delle famiglie». Nelle ultime ore il sindaco, Giuseppe Maruca, ha inoltre firmato un’ordinanza con cui dispone anche la sospensione delle attività sportive di base e motoria e gli allenamenti degli sport individuali e di squadra per i ragazzi di età scolare. Il provvedimento è valido per le giornate di oggi e domani, salvo eventuale proroga o revoca.