Vaccini al centro commerciale: così Vibo Marina resta esclusa dal piano Asp

Aumentano i disagi per quanti, residenti nelle frazioni costiere del Comune di Vibo, desiderano sottoporsi alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid. Sono in special modo gli anziani e i soggetti fragili ad essere penalizzati da un percorso che non si presenta per niente agevole dopo l’individuazione, da parte dell’Asp, del centro commerciale Vibo Center come sede vaccinale, con tempi di percorrenza che si allungano anche a causa dell’interruzione della strada che attraversa Longobardi e che costringe a un allungamento del percorso.

La ricerca di locali idonei

Con l’aumentare delle distanze aumentano anche i costi per portarsi al lontano centro commerciale che, fra l’altro, non ricade nel comune di Vibo , bensì in quello di Ionadi. Nonostante risulti che l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia sia alla ricerca di locali idonei a Vibo Marina, ad oggi non è stato ancora individuato un sito che possa essere ritenuto adeguato allo scopo. Molte le ipotesi allo studio ( palazzetto dello sport, palestra scuola media, centro anziani, ecc.), ma ancora nessuna decisione è stata presa. Mentre è ancora sul tappeto il problema dell’istituzione di un poliambulatorio specialistico nel territorio costiero, per il quale esiste un accordo tra Comune e Asp sottoscritto nel mese di luglio.

Il malcontento delle frazioni

Il problema del reperimento di locali idonei ha, fino ad ora, impedito la realizzazione della struttura sanitaria, ritenuta da più parti di fondamentale importanza. Intuibile la situazione di malcontento che si avverte fra i cittadini di Bivona, Porto Salvo, Vibo Marina, che si chiedono chi rappresenti i bisogni della cittadina portuale in seno all’Asp, osservando, con una certa amarezza, come anche in centri di minore importanza come bacino d’utenza siano già operative le sedi per la somministrazione dei vaccini. E sono ormai in molti quelli che preferiscono recarsi al centro vaccinale di Pizzo, ritenuto più agevole da raggiungere rispetto ai molti chilometri da percorrere per arrivare al lontano centro commerciale di Ionadi.