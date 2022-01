Da Vibo un esempio di buona sanità: delicato intervento in diretta mondiale

di Rossella Galati



Arriva da Vibo Valentia un esempio di buona sanità, dalla casa di cura accreditata Villa dei Gerani. È qui che l’apprezzato chirurgo calabrese Vincenzo Greco ha eseguito un delicato intervento in collegamento con strutture pubbliche e private di tutto il mondo, una resezione intestinale per via laparoscopica, quindi senza tagli, per una patologia benigna dei diverticoli che si erano perforati nella vescica. «La cosa particolare è che questo intervento si è svolto nell’ambito di un congresso mondiale – spiega il primario Greco -. La direzione sanitaria dell’evento ha scelto 70 centri nel mondo che dovevano eseguire degli interventi in diretta per poterli mostrare a tutti gli iscritti del congresso che quest’anno sono stati 66 mila. Chiaramente per la casa di cura Villa dei Gerani, per Vibo Valentia, essere scelti fra i 70 centri del mondo per eseguire un intervento chirurgico laparoscopico, ci ha fatto molto piacere». [Continua in basso]

L’appello al commissario ad acta

Dunque dalla clinica vibonese un’ottima risposta al bisogno di salute e la conferma che il privato accreditato è parte integrante del sistema sanitario pubblico. «Noi non avvertiamo alcuna differenza – sottolinea l’amministratore unico della clinica, Tonino La Gamba -. Ci sentiamo parte del servizio regionale e speriamo che le istituzioni notino quello che si fa a Vibo Valentia presso la nostra struttura affinché sia dato il giusto riconoscimento». Da qui l’appello al presidente della Regione e commissario alla sanità Roberto Occhiuto: «Chiediamo di attenzionarci – prosegue La Gamba -, di vedere quello che abbiamo fatto negli anni e quindi di dare alla Calabria la giusta risposta in termini di quantità e qualità delle erogazioni delle prestazioni». «C’è bisogno che le istituzioni ci diano un po’ più di fiducia e la possibilità di investire un po’ di più nelle strutture – aggiunge Greco -. Ma c’è anche bisogno anche della fiducia da parte dei cittadini».