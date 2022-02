Serra San Bruno, ospedale civile: in arrivo nuove apparecchiature

«Una tac e un mammografo per l’ospedale civile di Serra, questi i nuovi strumenti previsti per il locale nosocomio “San Bruno” dal programma di ammodernamento tecnologico per gli ospedali della Regione». È quanto fa sapere il sindaco della città della Certosa Alfredo Barillari, il quale sottolinea, visibilmente soddisfatto, che si tratta «di una buona notizia che segue quella della “Casa della comunità” prevista presso l’attuale sede del distretto dell’Azienda sanitaria provinciale, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’attenzione sul rilancio della sanità territoriale deve restare alta, continuando a coinvolgere i vari attori istituzionali nelle sedi opportune e – conclude il primo cittadino – analizzando, insieme ai professionisti che quotidianamente lavorano nei presidi, le criticità da risolvere».