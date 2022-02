Covid, troppi contagi a San Calogero: il sindaco chiude tutte le scuole

Scuole chiuse a San Calogero dal 7 al 12 febbraio causa Covid. Lo ha stabilito il sindaco con una ordinanza dettata dall’aumento dei contagi nel centro del Vibonese: «Si tratta di una misura di livello locale finalizzata ad ulteriormente contenere l’emergenza epidemiologica in corso». Il provvedimento riguarda le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale l’asilo. Come si ricorderà, la primaria sita in via Pepe, risulta chiusa fino al 12 febbraio per lavori di manutenzione.

I contagi a San Calogero

Attualmente nel territorio di San Calogero sono 92 le persone in quarantena, tutte risultate positive al Covid con molecolare o antigenico. Sono in attesa di secondo o terzo tampone. Nessuno è ricoverato in ospedale: «Dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla data della positività – si specifica dal Comune – si necessita un tampone di controllo. Naturalmente le persone risultate positive e tutti i loro contatti sono già in quarantena fiduciaria/obbligatoria presso il proprio domicilio».

Il monitoraggio del Comune

La situazione viene costantemente monitorata: «Siamo in continuo contatto con il Dipartimento di Prevenzione, farmacia, medici di famiglia al fine di attenuare la curva epidemica. Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti e di osservare la normativa vigente. Pertanto – concludono gli amministratori- la vaccinazione è l’unica arma che ci protegge dall’infezione da Sars-CoV-2. Va ai nostri concittadini l’augurio di una pronta guarigione».