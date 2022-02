Covid in Calabria: il bollettino registra 1.136 nuovi casi e 6 decessi

Sono 1.136 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 6 decessi 1.541 guariti. Calano i ricoveri, meno 14 in reparto. Effettuati nelle ultime 24 ore 8578 tamponi (tasso di positività al 13,24%).

I nuovi contagi

I casi positivi sono così distribuiti: Reggio Calabria 608, Vibo Valentia 7, Catanzaro 115, Crotone 22, Cosenza 372.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4923 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4858 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23482 (23257 guariti, 225 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11939 (100 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11830 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34104 (33220 guariti, 884 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3217 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18399 (18218 guariti, 181 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13555 (83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13463 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75762 (75135 guariti, 627 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12269 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12257 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13352 (13202 guariti, 150 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica :”Nel setting fuori regione si registrano: 12 nuovi casi a domicilio, 1 decesso di un paziente ricoverato e 1 guarito a domicilio”.