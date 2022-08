Covid: sono 1385 i nuovi contagi in Calabria: i casi nel Vibonese

Sono 1385 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 4 decessi e 2001 guariti. Calano i ricoveri (-7). Effettuati nelle ultime 24 ore 5967 tamponi (tasso di positività al 23,21%).

I nuovi contagi

I casi registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: Cosenza 257, Cosenza 413, Crotone 265, Reggio Calabria 328, Vibo Valentia 52, altra regione 70.

La situazione in ogni provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4141 (55 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4079 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81314 (80951 guariti, 363 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 50903 (110 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50792 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93734 (92502 guariti, 1232 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2498 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48360 (48107 guariti, 253 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 8579 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8519 in isolamento domiciliare); casi chiusi 171694 (170864 guariti, 830 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1789 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1770 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42861 (42684 guariti, 177 deceduti).