Covid Calabria, oggi 1022 casi e 4 decessi: contagi in lieve calo nel Vibonese

In calo i ricoveri in area medica mentre il tasso di positività è al 24,93%. I dati contenuti nel bollettino

Sono 1.022 i nuovi positivi al Covid in Calabria (ieri erano 1.088), lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.100, con un tasso di positività al 24,93% (ieri era al 21,49%). Sono 4 i morti nelle ultime 24 ore: 2 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria. Nel documento vengono riportati anche i dati relativi ai guariti 1.211. Diminuiscono i ricoverati in area medica (-6), mentre un nuovo ingresso in terapia intensiva. Questi dati nelle singole province: 215 Catanzaro, 363 Cosenza, 296 Reggio Calabria, 4 Crotone, 84 Vibo Valentia (ieri 126), 60 altre Regioni o Stati esteri. [Continua in basso]

Il bollettino

Catanzaro : casi attivi 3810 (45 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 82603 (82237 guariti, 366 deceduti).

: casi attivi 3810 (45 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 82603 (82237 guariti, 366 deceduti). Cosenza: casi attivi 51273 (94 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94769 (93526 guariti, 1243 deceduti).

casi attivi 51273 (94 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94769 (93526 guariti, 1243 deceduti). Crotone : casi attivi 2417 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2395 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48942 (48688 guariti, 254 deceduti).

: casi attivi 2417 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2395 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48942 (48688 guariti, 254 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 6983 (41 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6942 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174393 (173555 guariti, 838 deceduti).

casi attivi 6983 (41 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6942 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174393 (173555 guariti, 838 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1836 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1820 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43256 (43078 guariti, 178 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L’Asp di Catanzaro comunica “Oggi 236 positivi di cui 21 fuori regione e 20 guariti fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica “Nel setting fuori regione si registrano: 1 dimesso guarito da reparto diverso da T.I., 1 nuovo ingresso in T.I. , 38 nuovi casi a domicilio”.

