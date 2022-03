Covid, alla scuola media di Joppolo sospese le lezioni in presenza

A causa dei troppi contagi da Covid-19, la scuola media di Joppolo è stata chiusa in via precauzionale. A deciderlo, il sindaco Giuseppe Dato con propria ordinanza dopo la nota del dirigente scolastico – Giuseppe Sangeniti – che informava dei diversi casi positivi tra gli alunni e chiedeva la sanificazione dell’edificio scolastico.

Le attività didattiche in presenza nella scuola secondaria di primo grado di Joppolo resteranno pertanto sospese fino a sabato 26 marzo, giorno in cui verrà effettuata la sanificazione del plesso.

