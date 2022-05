Vibo, vertice in Prefettura sul nuovo ospedale. Occhiuto: «Non resterà un libro dei sogni»

Ma il governatore avverte: «I tempi non saranno brevissimi. È giusto non dare illusioni ai cittadini». E sulla carenza di medici: «Ho chiesto di spingere sulle assunzioni»

Da sinistra verso destra: Roberto Occhiuto, il procuratore Camillo Falvo, il prefetto Roberta Lulli, il sindaco Maria Limardo e il presidente della Provincia Solano

«L’ospedale di Vibo non resterà un libro dei sogni». E’ quanto affermato dal presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, partecipando ad un vertice a Vibo Valentia alla presenza delle autorità civili e militari del territorio. Il punto sul nuovo nosocomio viene tenuto in Prefettura a Vibo Valentia alla presenza del prefetto Roberta Lulli, del procuratore di Vibo Camillo Falvo, del sindaco di Vibo Maria Limardo e del presidente della Provincia Salvatore Solano. [Continua in basso]

Il presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha sottolineato l’importanza di un impegno fattivo di tutte le istituzioni affinchè il nuovo ospedale diventi realtà, ma avverte: «I tempi non saranno brevissimi. Bisognerà aspettare tre mesi per la progettazione esecutiva. È giusto non dare illusioni ai cittadini».

Sulla carenza di personale in ospedale, Occhiuto tira dritto: «Ho detto ai commissari di spingere sulle assunzioni a tempo indeterminato. Purtroppo hanno procedure lunghissime, c’è bisogno di assunzioni veloci. In Calabria potremmo assumere 2500 tra personale medico e infermieristico».

Il sopralluogo all’ospedale Jazzolino

Al termine dell’incontro, il presidente Occhiuto si è recato all’ospedale Jazzolino per un sopralluogo volto a toccare con mano le molteplici difficoltà degli operatori ospedalieri. Nella stessa giornata, la visita nella struttura ospedaliera del consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti. Un’ispezione quella di Mammoliti, «per testimoniare la vicinanza delle istituzioni agli operatori e al sistema sanitario vibonese e per rivendicare il diritto alla salute per i cittadini. Destano preoccupazione – dice – le condizioni di vivibilità della struttura, i carichi di lavoro pesanti e la mancanza di personale». Sono tangibili i problemi dal punto di vista organizzativo e strutturale: «Chiederemo sia al commissario dell’Asp sia al commissario Occhiuto – conclude l’esponente dem – di aiutare e di assumere decisioni concrete in grado di migliorare le condizioni di vita e di lavoro di chi opera all’interno e soprattutto il diritto alla salute dei cittadini».

Articoli correlati