Covid, in Calabria casi in calo ma ancora 4 morti. I dati del Vibonese

Sono 691 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 4.281 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 16.14% (ieri era al 17,21%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 4 decessi (3 a Catanzaro e 1 a Reggio Calabria) e 1.113 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -4 in reparto, mentre si registra l’aumento di 2 unità in terapia intensiva. I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 167, Cosenza 322, Crotone 10, Reggio Calabria 152, Vibo Valentia 30 (ieri erano 70), altra regione o Stato estero 10. [Continua in basso]

Il bollettino