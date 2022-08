Vibo, Cricenti (Codacons): «Portare qui Neurologia pediatrica. Basta ai viaggi della speranza»

Nuovo accorato appello per la istituzione della neurologia pediatrica ed infantile in Calabria. Perché per la Calabria «sembra che i bambini non abbiano bisogno di diritti, la regione paga – ad altre regioni – i viaggi della speranza, ed i bambini e le loro famiglie pagano almeno due volte un costo “salato e amaro». Parole dure quelle utilizzate dal Codacons e da Articolo 32 che, per bocca di Claudio Cricenti, responsabile provinciale di Vibo Valentia del Codacons, ritengono «doveroso portare nuovamente alla luce e sollecitarne un confronto sul gravissimo problema della neurologia infantile in Calabria: un problema per il quale sono state anche avviate campagne di raccolta firme e realizzate anche vere e proprie forme di protesta e proposta. L’occasione di questo nuovo intervento è la forte e decisa presa di posizione pubblica ed istituzionale del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo».



Un intervento, il suo, che Codacons e Articolo 32 ritengono «di apprezzare e supportare perché denota una profonda consapevolezza di quella che è la precaria e quasi assente assistenza che la Regione offre ai pazienti e alle famiglie dei piccoli bimbi che necessitano della Npi e soprattutto di professionisti, tecnici e strumentazione per affrontare problematiche di neurologia pediatrica. Un dramma nel dramma. Da quasi più di due anni – viene ricordato – il Codacons sta cercando di collaborare con le pubbliche amministrazioni, proponendo soluzioni, ma anche contestandone con fermezza i ritardi ed i perenni silenzi, affinché si superi quello che oggi il Ministero della Salute riconosce – per iscritto – essere di fatto una gravissima discriminazione tra cittadini, tra bambini e tra famiglie oltre che tra professionisti e sanitari (dando atto che in Calabria i bambini con problematiche neurologiche non hanno un reparto che possa assicurare loro né una presa in cura né una presa in carico)». [Continua in basso]

Portare a Vibo una struttura semplice di neurologia pediatrica

L’ospedale “Jazzolino”

Quindi, la questione Vibo Valentia: «Una provincia – tuona Claudio Cricenti – con un ospedale di provincia che copre un fabbisogno esteso anche alla Piana e che vanta un reparto di Pediatria formato da professionisti validi e preparati e nel quale l’inserimento di una struttura semplice ospedaliera che assicuri i servizi di neurologia pediatrica sarebbe un atto dovuto a servizio dell’utenza dell’intera provincia: quei servizi di qualità per i quali la Pediatria di Vibo si batte per assicurare ai propri piccoli pazienti, reparto che però deve fare i conti con carenze di personale, ma soprattutto dell’assenza di strumentazione e di professionisti. Ma invece – spostandoci dal lato della Regione e della mera “amministrazione” – sembra assistersi ad un percorso inverso che la politica deve sovvertire. L’invito è proprio alla politica affinché intervenga – senza colori o bandiere, ma in maniera condivisa – per il settore della sanità ed il diritto dei bimbi ad avere servizi facendo sì che si affermi un diritto garantito e oggi invece gravemente violato».

Politica vibonese e regionale invitata ad agire in concreto

Quindi, l’invito alla politica regionale e vibonese «è di agire in concreto, e per Vibo Valentia allora il primo passo è di fornire al reparto di Pediatria quegli strumenti (elettroencefalogramma, kit per dosaggio farmaci antiepilettici e per esami ematochimici, solo ad esempio) necessari per far sì – fa presente i responsabile provinciale del Codacons – che un piccolo paziente che presenti dei disturbi neurologici possa ricevere le doverose cure ed essere preso realmente sia in cura che a carico del sistema sanitario regionale e provinciale. Un sistema provinciale (è un paradosso che solo a Vibo manchi una struttura o anche solo un neurologo pediatrico) che necessita poi di un reparto regionale e/o Universitario di alta specializzazione per fare ricerca, un reparto per fare formazione universitaria, ma soprattutto per non abbandonare bambini e pazienti assicurando diagnosi, cure e assistenza riabilitativa».