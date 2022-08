Nicotera, sanificata la cattedrale dopo l’aumento dei positivi al coronavirus

A Nicotera si sta registrando un numero piuttosto elevato di cittadini positivi al coronavirus. Molti di questi hanno tra l’altro partecipato alla tradizionale processione dell’Assunta che si è svolta nei giorni scorsi. Per tali ragioni, l’amministrazione comunale, al fine di contenere la diffusione del virus, ha provveduto ad effettuare la sanificazione della cattedrale di Santa Maria Assunta. La richiesta è stata effettuata preventivamente dal parroco don Francesco Vardè, con l’obiettivo di arginare eventuali contagi. La sanificazione ha riguardato in particolare tutte le aree della chiesa in cui si erano presenti i cittadini nel giorno dello svolgimento della processione.