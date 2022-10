Tumore al seno, giornata della prevenzione a Ionadi

Giornata dedicata alle attività di prevenzione del tumore al seno, quella del 23 ottobre a Ionadi. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Vibo in Rosa” in collaborazione con il Comune di Ionadi e le locali realtà Pro Loco, Valentia, Gemme Dormienti, Nuova Associazione Fatima, Aism, Lilt, Admo e Avis, si svolgerà domenica prossima in piazza Santa Tecla della frazione Nao, dalle ore 9 alle 18. Una giornata ricca di attività, con stand espositivi e la possibilità di usufruire di ecografie senologiche gratuite e incontri con gli esperti.​ Alle 9.30 si svolgerà la “Camminata in Rosa” lungo le vie cittadine, aperta a tutti. Alle 16:30 ci sarà, invece, il dibattito con gli esperti del settore, teso ad approfondire l’argomento della prevenzione. Il tumore al seno resta il più diagnosticato tra i tumori femminili: ogni anno in Italia si registrano oltre 55mila nuovi casi. Prevenzione e diagnosi precoce, dunque, rimangono le armi principali affinché le donne riducano il rischio di ammalarsi. L’iniziativa, promossa a Ionadi nell’ambito della manifestazione nazionale “Ottobre in rosa”, rappresenta un’occasione da non perdere anche per le giovani generazioni, potenziali vittime di questa grave patologia.

