Ospedale di Serra, Servello d’accordo con Tassone e Piromalli: «Sì alla protesta»

Il sindaco di Vallelonga si dice in sintonia con quanto proposto dai colleghi di Brognaturo e Spadola: obiettivo: difendere il nosocomio

«Dove andrà a finire l’ospedale di Serra San Bruno? Questo fu l’interrogativo che mi posi il 30 marzo scorso visti i disagi alla popolazione con la chiusura dell’ufficio ticket e adesso dopo la pubblicazione del “Piano aziendale 2023” mi chiedo a cosa servano i fondi per lo spopolamento il cui scopo è far riabitare i nostri paesi se non riusciamo a garantire il diritto alla salute? Si dice che è più difficile restare che partire ma se continuiamo così rischiamo di morire nel vero senso della parola rendendo i nostri paesi paesi fantasma. Condivido e mi associo all’idea di una protesta dei miei colleghi Tassone e Piromalli». A parlare è il sindaco di Vallelonga Adbon Egidio Servello.