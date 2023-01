Non solo Vibo e Serra, anche a Nicotera lunghe code per l’esenzione ticket

Caos in ospedale e disagi soprattutto per gli anziani. Un solo operatore per far fronte alle pratiche di un vasto bacino d'utenza

Se Vibo Valentia e Serra San Bruno piangono, di certo Nicotera non ride. Anche nella cittadina costiera, infatti, negli uffici Asp collocati nella struttura ospedaliera si sono registrati caos e lunghe code. Il motivo è sempre lo stesso: un grosso afflusso di persone che deve perlopiù sbrigare le pratiche per il rinnovo dell’esenzione del ticket. Ma anche poco personale ad affrontare la cosa: a Nicotera, in particolare, vi è un solo operatore che deve gestire le richieste di un’utenza molto vasta. Si tratta infatti dei cittadini non solo di Nicotera, ma anche delle vicine Joppolo e Limbadi e inoltre di Rombiolo, San Calogero e Filandari. È così che le persone si ritrovano accalcati nei corridoi, il parcheggio diventa impraticabile e non tutti riescono a sbrigare quello che devono in giornata. Con grossi disagi che pesano soprattutto sui più fragili.

Stesse scene insomma a cui si assiste anche al poliambulatorio di Moderata Durant e negli uffici Asp di Serra San Bruno, con tutti i cittadini della provincia accomunati da uguali disavventure.

LEGGI ANCHE: Vibo, caos e lunghe file a Moderata Durant: «Da un mese lottiamo per un nostro diritto» – Video

Serra al centro: «Caos su ticket e scelta medico, l’Asp dimentica l’entroterra»

