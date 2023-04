Spilinga, tutto pronto per i nuovi locali della Guardia medica

L’amministrazione comunale guidata da Enzo Marasco è pronta per l’inaugurazione dei nuovi locali destinati alla postazione di continuità assistenziale. Venerdì 7 aprile alle ore 11.30 sarà infatti aperta ufficialmente la nuova sede di guardia medica, alla presenza del direttore del Distretto sanitario Raffaele Bava. Dopo un pericolo scongiurato di chiusura, a causa di una serie di criticità riscontrate nei sopralluoghi nella struttura, l’amministrazione comunale si appresta ora a consegnare i locali alla stessa Asp di Vibo per la prosecuzione del servizio. [Continua in basso]

Il sindaco Marasco

Un impegno che, l’amministrazione comunale di Spilinga, sulle direttive dell’Asp, ha «prontamente preso con la massima risolutezza – hanno fatto sapere gli amministratori -, tenendo conto dell’importanza del presidio medico per la popolazione locale, ad iniziare sin da subito all’individuazione e la messa in opera di nuovi locali da mettere a disposizione della stessa Asp di Vibo Valentia e, quindi, garantire così la piena efficienza del servizio senza neanche alcuna interruzione».

Lo stesso sindaco Marasco si complimenta poi con la propria squadra, «ad iniziare dal vicesindaco Barbalace che ha subito interagito con i rappresentanti dell’Asp per risolvere l’aspetto tecnico e procedurale e contemporaneamente con il Gal Terre Vibonesi, individuando in quella struttura adibita a sede dell’Agenzia di sviluppo territoriale, alcuni locali che potevano essere i più adatti all’esigenza organizzando, infine, la giusta combinazione per mantenere i due importanti presidi. Ringrazio altresì il presidente Vitaliano Papillo ed il Cda per la disponibilità dimostrata anche in questa fase, organizzandosi perfettamente per mantenere, sempre a Spilinga, la loro sede, in altri altri locali messi già a disposizione. I miei ringraziamenti poi all’altro assessore Domenico Pontoriero che, con al sua dinamicità, si è poi occupato di seguire gli aspetti logistici, guidando il nostro personale alla sistemazione di ogni aspetto funzionale per la struttura. Dai piccoli interventi, anche con i volontari dei progetti Puc, fino a quelli atti alla risoluzione delle problematiche di riadattamento della sede. Un lavoro di squadra, quello dell’amministrazione comunale, che evidenzia come il lavoro fatto in grande sinergia non solo ci ha permesso di mantenere un servizio fondamentale per la popolazione, ma anche di migliorarlo. Concludo – ha sottolineato il sindaco Enzo Marasco – nell’evidenziare soprattutto la professionalità e la disponibilità del direttore del Distretto Raffaele Bava, sempre attento alle esigenze del territorio, affermando comunque i sani principi di una rete territoriale efficace ed efficiente».

