Spilinga, ventimila euro in bilancio per urbanizzazione primaria e secondaria

Per i proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni in materia urbanistica, il Comune di Spilinga stima, per quest’anno, una previsione in entrata di ventimila euro. Un atto propedeutico al Bilancio per lo stanziamento successivo di somme durante l’anno da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.



Tali fondi, per come specificato dalla giunta comunale, potranno anche essere propedeutici: al «risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l‘insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano».

LEGGI ANCHE: Spilinga, concluso il restauro del calvario grazie alle indennità di sindaco e giunta

Spilinga, nuovi aiuti per pagare bollette e affitto: ne beneficeranno 27 famiglie