Strada tra Gasponi e Tropea, limitazioni al traffico veicolare

Area oggetto dell’intervento

Rimarrà chiuso al traffico, escluso i residenti, fino al 7 di aprile e salvo eventuali richieste di prolungamento, il tratto di strada comunale che collega Gasponi di Drapia con Tropea. L’ordinanza di circolazione stradale emessa dall’Ufficio tecnico tecnico del Comune di Drapia è stata promulgata, su richiesta della ditta Italgas, al fine di «eseguire alcuni lavori di scavo per l’installazione di un impianto di digitalizzazione della rete gas metano e per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza a persone e mezzi». L’area in cui verranno effettuati questi interventi urgenti è quella circoscritta da apposita recinzione, a ridosso della scuola materna di Gasponi, fino all’incrocio con via Che Guevara.

