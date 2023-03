Spilinga, nuovi aiuti per pagare bollette e affitto: ne beneficeranno 27 famiglie

Nuovi aiuti alle famiglie che versano in stato di bisogno, sotto forma di rimborso delle spese sostenute – nell’anno 2021 e fino al 31 marzo 2022 – per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono fisso comprensivo di internet e tari) e del canone di locazione. Il Comune di Spilinga ha infatti approvato l’elenco dei beneficiari: su 28 richieste di accesso alla misura di sostegno pervenute dopo l’avviso diramato dal municipio, l’apposita commissione di valutazione ne ha accolte 27.

Si tratta della terza tranche di aiuti per le famiglie spilingesi. In origine al Comune di Spilinga era stata assegnata dal Ministro dell’Interno la somma di € 28.579,06 per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. In cassa c’erano anche le somme residuate in seguito all’assegnazione di buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, pari ad € 1.851,93.

Ora, dopo due precedenti erogazioni di somme ad altrettanti elenchi di famiglie beneficiarie, erano rimasti a disposizione € 10.096,17: da qui la decisione di emanare un terzo avviso. Come detto, 27 le famiglie ammesse. Nell’approvare l’elenco dei beneficiari, il Comune ha inoltre disposto di «verificare la sussistenza dello stato di morosità nei confronti del Comune a carico del richiedente o di un componente del nucleo familiare, e quindi trattenere la quota totale o parziale del contributo a compensazione della situazione pregressa».

