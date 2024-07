Spilinga si anima con gli “Scritti d’Estate”, la rassegna letteraria per grandi e piccini

Un momento dell’incontro letterario con i bambini

Settimane intense di calura e buone letture. La giovane Pro Loco di Spilinga Aps ha organizzato una serie di eventi culturali al fine di conferire significato ai luoghi, stimolare la pubblica riflessione, innamorarsi della buona letteratura, abituare i bambini all’interpretazione critica. E sono ancora molte le iniziative in cantiere, sulle quali i volontari stanno lavorando. «Un decollo entusiasmante – ha fatto sapere in una nota la Pro Loco – per la rassegna letteraria “Scritti d’Estate”, nella meravigliosa cornice degli “Archi”, lo scorso 7 luglio con l’evento di Rinascimento Poetico. Una serata all’insegna della poesia tra classicità e post contemporaneità, occasione per parlare di versi in una veste decisamente pop e coinvolgente. Il 19 luglio poi è stata, invece, la volta di Teresa Pugliese, con la presentazione di “C’è Ancora tempo per te”, un microcosmo di storie riflesso sincero di una contemporaneità tormentata, ricca di sfumature, condita da emozioni fortissime».

«Giorno 24 luglio invece, ha preso corpo il racconto di Dino Buzzati ai bambini in una veste animata e connotata di spigoli riflessivi: un pomeriggio per imparare a dare peso e significato alle storie e ai sentimenti. La lettura si è tenuta a piazza Ferdinando Pontoriero, nel cuore storico del borgo tra palazzi e vecchie case. Preziosissimo – hanno sottolineato dalla Pro Loco – il contributo dei volontari, impegnati con attenzione e solerzia nella realizzazione degli appuntamenti». ma le attività non si fermano affatto: «I volontari – hanno poi aggiunto nella nota – tanno lavorando alla costruzione di un laboratorio di scrittura creativa, che si terrà sempre a piazza Pontoriero in agosto». Estremamente soddisfatti la presidente della Pro Loco Mirella Fusca e il sindaco Enzo Marasco, presente a entrambi gli eventi. «La rassegna si concluderà il prossimo 20 agosto con la presentazione di “Scacciasogni”, romanzo maturo e profondo di Marco Stefano Gallo. L’evento – hanno aggiunto dalla Pro Loco – sarà in collaborazione con la libreria Cuori d’Inchiostro. A moderare l’intera rassegna, la giornalista Rosanna Pontoriero».