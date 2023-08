Il commissario dell’Asp di Vibo visita il presidio sanitario di Soriano

Il commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, ha visitato il presidio sanitario di Soriano Calabro. Accolto da alcuni responsabili della struttura e da una delegazione del locale comitato civico pro-ospedale, ha constatato come la struttura, facciata a parte, “sia ancora in ottime condizioni”. Il commissario ha ascoltato “con interesse la storia del presidio e tutte le sue criticità attuali, ad iniziare dalla carenza di Oss nella Rsa, con la necessità della nomina urgente di un nuovo medico, ed i ritardi nella partenza del servizio h12 degli Aft medicina generale”. Quindi la necessità di un aumento delle ore ambulatoriali soprattutto a ginecologia, fisiatria e radiologia, oltre alla riattivazione del servizio dialisi. Il commissario ha preso nota e garantito che interverrà tempestivamente per le urgenze, dando appuntamento a settembre per approfondire il resto.

