Emergenza-urgenza, convenzione tra le Asp di Vibo e Reggio per la formazione dei sanitari

Con delibera del commissario Antonio Battistini è stata approvata la convenzione tra le Asp di Vibo Valentia e Reggio Calabria per attività previste nell’ambito di corsi di formazione. L’iniziativa rientra nelle strategie per «promuovere l’ottimizzazione dei rapporti tra enti del Sistema sanitario regionale presenti sul territorio e, al tempo stesso, fornire adeguate e qualificate risposte ai bisogni sanitari contraendo, contestualmente, i costi di produzione». Nel documento si specifica che «presso l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’Uo di “Formazione continua e ricerca dell’eccellenza”, diretta dal dottor Giovanni Calogero, è attivo un Centro di simulazione medica avanzata sito nei locali dell’ex ospedale di Taurianova». Al contempo, per l’Asp di Vibo, nell’ambito del Suem 118 è presente un «centro di formazione aziendale a Pizzo», nei locali dell’ex nosocomio. In tale contesto, «il centro di simulazione medica avanzata consente di effettuare tutti i corsi previsti per lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria sia intra che extra ospedaliera, riguardanti tutte le figure professionali sanitarie». Pertanto la direzione strategica aziendale ha avviato «l’iter per la predisposizione di una convenzione per l’attività di formazione». Nel documento viene precisato che l’Asp di Reggio Calabria «in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei regolamenti interni in materia di formazione aziendale, si impegnerà ad erogare a favore del personale dipendente e convenzionato con l’Asp di Vibo Valentia la formazione teorico-pratica, prevista nell’ambito dei corsi di formazione di base e avanzata dell’emergenza -urgenza».

La formazione

L’azienda sanitaria di Reggio Calabria, nell’ambito nel patto «in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei regolamenti interni in materia di formazione aziendale», si adopererà «a favore del personale dipendente e convenzionato con l’Asp di Vibo promuovendo la formazione teorico-pratica prevista nell’ambito dei corsi di formazione di base e avanzata dell’emergenza – urgenza». Al contempo, Vibo, «metterà a disposizione il centro di formazione di Pizzo e il personale docente necessario per ciascuna tipologia degli eventi organizzati». Vengono nominati coordinatori delle attività formative delle due Asp, i dottori Carlo Putortì e Francesco Andreacchi. Si specifica che «il calendario degli eventi e le modalità di partecipazione alle giornate formative, il numero e le date delle edizioni dedicate saranno concordate direttamente tra i coordinatori delle attività formative e saranno programmate in considerazione della disponibilità dei docenti. L’attività di formazione si svolgerà presso la sede del sito di Formazione nei locali dell’ex ospedale di Taurianova (o presso il Centro di simulazione di Pizzo». Il patto ha una durata di tre anni.

