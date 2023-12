Emergenza covid e spese dell’Asp a Vibo: il commissario Battistini approva il progetto

Asp Vibo, il generale Battistini

Con delibera del commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, Antonio Battistini, è stato approvato il progetto relativo al formulario dei costi sostenuti per i servizi emessi nel periodo dell’emergenza pandemica. Nella delibera si ricorda che «il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2019, in considerazione dell’insorgere dell’epidemia Covid 2019, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi, di volta in volta prorogato con atti successivi fino al 31 marzo 2022». Durante tale periodo, «i servizi dell’Asp di Vibo Valentia sono stati costantemente impegnati per prevenire il diffondersi del virus e per assicurare le cure ai pazienti interessati, garantendo la fornitura di farmaci e dispositivi per gli assistiti, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari e il personale impegnato nelle attività di istituto, la fornitura di macchinari e attrezzature necessarie ai servizi impegnati nell’emergenza-urgenza, ai reparti ospedalieri la cui attività era strettamente correlata alla prevenzione dell’epidemia, nonché la realizzazione di lavori necessari per la sicurezza degli operatori sanitari e degli assistiti».

Le spese dell’Asp

Più dettagliatamente, nell’elenco delle aree di intervento in ambito Covid vengono riportati i costi dei farmaci e dispositivi medici (importo 758mila e 971 euro), dispositivi di protezione individuale (123mila euro), lavori e opere (482mila e 189 euro). E ancora: servizi (901mila e 798 euro) e macchinari-attrezzature (826mila e 130 euro). Il 19 dicembre scorso, tramite nota, il Dipartimento “Salute e welfare” ha inoltre sollecitato le aziende sanitarie ed ospedaliere all’invio «degli atti deliberativi di approvazione dei progetti e dei relativi formulari dei costi sostenuti nel periodo emergenziale per beni e servizi, di cui si chiede la copertura finanziaria a valere sul Por». Dalle schede progetto relative ai servizi e ai beni acquistati dall’Azienda sanitaria vibonese durante la pandemia è emersa poi una spesa pari a 3 milioni e 92mila euro. Pertanto, visti gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal direttore dell’Uo Gestione economico finanziaria e acquisiti i pareri espressi dal direttore amministrativo e sanitario, il commissario ha proceduto ad approvare le schede progetto e il relativo formulario riferiti ai servizi acquisiti dall’Asp. Al contempo è stato chiesto al Dipartimento “Salute e Welfare” l’inserimento dei costi sostenuti dall’Azienda nel periodo pandemico nei finanziamenti previsti dal Por Calabria Fesr Fse 2014-2020.

