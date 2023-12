Sanità a Serra, l’Asp di Vibo rassicura il comitato sul potenziamento dell’ospedale

Una rappresentanza del comitato “San Bruno” ha incontrato i vertici dell’Asp di Vibo Valentia. L’incontro ha avuto come oggetto di discussione diversi punti importanti sul presente e il futuro del nosocomio serrese. «Sono state forti le rassicurazioni da parte del commissario Battistini sull’infondatezza delle voci, sempre più insistenti – affermano dal comitato – circa il ridimensionamento del Pronto Soccorso in punto di primo intervento h 12. Da parte nostra, abbiamo sollecitato l’evasione della richiesta, già presentata nel mese di settembre, riguardo l’adeguamento delle attrezzature mediche, ormai obsolete, di ausilio ad un pronto intervento efficiente ed efficace da parte del personale sanitario operante. In settimana saranno mandati tecnici per verificare le attrezzature da sostituire. Inoltre – sostengono dal comitato – siamo stati rassicurati che verranno realizzati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali del Pronto soccorso. Si è discusso anche del rafforzamento del personale medico a seguito del concorso bandito, che si chiuderà a breve, e dell’invio di nuovi medici cubani; anche in questo caso il dottor Battistini ci ha rassicurato che il “San Bruno” riceverà la giusta attenzione. Il comitato si è reso disponibile ad aiutare, su richiesta esplicita del commissario, l’Asp ad individuare immobili idonei ad ospitare i medici cubani. Ci è stata data ulteriore rassicurazione da parte del generale Battistini e dal dottor Bava, direttore del Distretto socio sanitario, sulla piena ripresa dell’attività del consultorio sito in località Calvario, con la presenza di figure professionali adeguate quali ostetrica, psicologo, ginecologo. Inoltre il dottore Bava ha garantito, dandoci ragione, lo spostamento della sede della guardia medica, ora sita presso il locale dell’ospedale, nell’attuale sede del distretto in via Alfonso Scrivo. Naturalmente il comitato, come sempre, sarà vigile sulla realizzazione di quanto garantitoci».

