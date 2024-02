Buona sanità: lettera di ringraziamento ai medici della Cardiologia dello “Jazzolino”

Buona sanità a Vibo Valentia. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento di Caterina Stanganelli, figlia di un paziente curato dai medici della Cardiologia-Utic dello “Jazzolino”. “Volevo ringraziarvi, di vero cuore, pubblicamente per l’attenzione e la sensibilità che avete avuto nei confronti di mio papà. Mio padre è stato male il 2 gennaio, è stato preso in cura dal dottor Alfredo De Nardo, direttore responsabile della U. O. C. di Cardiologia-Utic di Vibo, con molta professionalità, pazienza ma soprattutto umanità. E’ stato eseguito un intervento in maniera eccellente dal dottor Giuseppe Carullo, il quale si è assunto, unitamente al dottor De Nardo, una responsabilità non da poco, visto che mio papà era stato già operato a Catanzaro per ben due volte e questa sarebbe stata l’ennesima operazione nell’arco di un anno. Ringrazio, inoltre, tutta l’equipe dell’Utic di Vibo Valentia non tanto per la buona qualità dell’assistenza ricevuta durante il ricovero, quanto per la gentilezza, la disponibilità continua e soprattutto l’affetto dimostrato alla mia famiglia. Spero che possiate continuare a servire la nostra comunità con la stessa dedizione e passione che avete dimostrato con mio papà. Infinitamente grazie per il vostro straordinario servizio. Caterina Stanganelli”.

LEGGI ANCHE: Cardiologia-Utic Vibo: successo per una procedura innovativa in paziente grave

Ospedale di Vibo, buona sanità: operata a 103 anni in urgenza

L’Utic di Vibo si conferma centro di riferimento per i pazienti con malattie cardiovascolari delicate