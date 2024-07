I medici cubani continueranno a lavorare nei tre ospedali vibonesi, l’Asp proroga i contratti per un altro anno

È trascorso quasi un anno dall’arrivo del primo contingente di medici cubani nella provincia di Vibo Valentia. Si tratta di nove professionisti, uomini e donne, che in questi dodici mesi hanno prestato servizio non solo nell’ospedale della città capoluogo, ma anche in quelli di Tropea e di Serra San Bruno. I loro contratti, stipulati a far data dal 16 agosto 2023, tra poco meno di un mese scadranno ma l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha deciso di prorogarli. Il personale sanitario proveniente dalla lontana isola caraibica continuerà quindi a dare il proprio contributo, come fa anche in altre province calabresi, per mandare avanti il lavoro negli ospedali e soprattutto nei reparti di emergenza urgenza che sono quelli che soffrono maggiormente a causa di organici sottodimensionati.

«Con il loro lavoro hanno dato respiro al nostro servizio», ha recentemente scritto la dottoressa Maria Domenica Schiavello nella lettera con cui ha salutato i colleghi nel lasciare il Pronto soccorso di Serra San Bruno dopo 30 anni. Ed è proprio il «perdurare della grave carenza di personale medico nell’organico dell’Asp» che ha indotto quest’ultima a procedere con una proroga dei contratti. Lo si legge nella delibera vergata nella giornata di ieri dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria vibonese Antonio Battistini. Nel provvedimento si dispone quindi che i rapporti di lavoro con i nove professionisti cubani, a tempo pieno e determinato e in modalità esclusiva, vengano rinnovati per ulteriori dodici mesi a partire dal prossimo 16 agosto.

L’intera operazione per l’anno 2024 comporterà una spesa complessiva di 200mila euro, per competenze, per oneri riflessi e Irap. E proprio nei giorni scorsi l’Asp di Vibo ha riproposto sul suo sito l’indagine di mercato volta a trovare immobili in affitto o strutture ricettive – alberghi o b&b – per ospitare i medici cubani in servizio negli ospedali vibonesi. L’avviso è aperto tutto l’anno 2024 e pone specifiche condizioni, a partire dalla durata dei contratti di locazione (12 mesi eventualmente rinnovabili) e dalla vicinanza degli immobili alle tre strutture ospedaliere di Vibo, Tropea e Serra.