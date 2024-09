Dialisi a Vibo e in provincia, l’Asp rinnova la convenzione con la Croce rossa per il trasporto dei pazienti

Un sostegno ai pazienti sottoposti a emodialisi presso le strutture sanitarie di Vibo e della provincia. L’Azienda sanitaria guidata dal commissario Antonio Battistini ha recentemente approvato la convenzione per «il trasporto tra ospedali dei pazienti emodializzati sottoposti a trattamento dialitico». Il servizio viene destinato a persone affette da gravi patologie, non deambulanti, che versano in stato di gravità o comunque «impossibilitati al trasporto per motivazioni connesse al proprio stato di salute». Per usufruire del trasporto gli utenti devono possedere la residenza nell’ambito territoriale dell’Asp di Vibo.

Il trasporto sanitario

I dettagli sono contenuti in una delibera dell’Azienda sanitaria nel quale si rimarca il ruolo della Croce rossa italiana che, si legge nell’atto, «supporta gli enti del Servizio sanitario nazionale nello svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di trasporto sanitario con personale volontario». Nel comprensorio di Vibo, l’Asp «ha consolidato una collaborazione» con la Cri, Comitato di Vibo Valentia «adottando atti in convenzione su questo tema specifico che ad oggi – si fa rilevare nel documento – devono essere rinnovati». Da qui la proposta e relativo disco verde al testo di accordo tra i due enti rappresentati dal commissario Antonio Battistini per l’Asp, e dal presidente Filippo Antonio Marino per la croce rossa italiana-Comitato di Vibo Valentia.

La convenzione

La convenzione, contenuta nella delibera, disciplina i «rapporti tra le parti circa l’attività di trasporto sanitario». Per poter accedere al trasporto sanitario, i pazienti devono essere in possesso «di certificazione-attestazione rilasciata dal medico nefrologo o dal Centro dialisi di riferimento o comunque impossibilitati al trasporto per motivazioni connesse al proprio stato di salute». In questo contesto l’Asp di Vibo garantisce il trasferimento «dalla propria abitazione al centro di dialisi e viceversa nonché dalla struttura intermedia nella quale sono ospitati fino al centro dialisi e viceversa». Si specifica che l’elenco «dei pazienti emodializzati destinatari della convenzione è aggiornato semestralmente dal direttore del Distretto sanitario unico dell’Asp di Vibo Valentia».

Rimborsi

L’Azienda corrisponde alla Cri, per il trasporto tra ospedali degli utenti, un rimborso pari a 65 euro a intervento oltre 1/5 delle spese di carburante. La Croce rossa, da parte sua, «è tenuta a rendicontare, con cadenza mensile, le spese affrontate dall’Associazione con l’allegata documentazione a supporto». I costi affrontati dal sodalizio saranno rimborsati alla Cri dall’ufficio competente del Distretto sanitario unico di Vibo entro 60 giorni dalla data di emissione delle notule o fatture di pagamento. L’attività sarà valida sino a dicembre 2025.