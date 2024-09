Lunghe liste d’attesa e difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie: i sindacalisti Gualtieti (Cisl) e De Tursi (Fnp) incontrano il commissario Battistini

Il segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo, Daniele Gualtieri, unitamente al segretario generale della Fnp-Cisl, Pino De Tursi, hanno recentemente incontrato a Lamezia Terme il commissario straordinario della Asp di Catanzaro e Vibo, il generale Antonio Battistini, per discutere delle problematiche che affliggono il sistema sanitario locale. Al centro del dibattito, la questione delle lunghe liste d’attesa per visite ed esami diagnostici e la difficile accessibilità alle prestazioni sanitarie. «Esprimiamo grande apprezzamento per la disponibilità del generale Battistini e per l’apertura al confronto sulle proposte che abbiamo avanzato in maniera costruttiva», hanno dichiarato in una nota congiunta Gualtieri e De Tursi a margine dell’incontro.

I sindacalisti hanno evidenziato come le lunghe liste d’attesa rappresentino un «grave disagio per i cittadini, in particolare per le fasce più fragili della popolazione». A tal proposito, hanno proposto una serie di misure, tra cui «l’incentivazione del sistema di recall e il rafforzamento dell’attenzione da parte degli operatori del Cup, affinché venga data priorità ai pazienti in base al vincolo geografico di residenza». Inoltre, hanno «sollecitato l’applicazione della Legge che prevede il blocco dell’attività intramoenia laddove le liste d’attesa superino i 120 giorni». Il commissario Battistini, prosegue la nota, «ha assicurato che il divieto di attività intramoenia è già stato reso esecutivo per entrambe le Aziende delle province interessate, sottolineando che sono state individuate risorse residue da investire nel servizio pubblico, destinate anche alle aperture straordinarie durante il fine settimana nel tentativo di smaltire le liste d’attesa».

Durante l’incontro, si è discusso anche della carenza di residenze sanitarie assistenziali (Rsa) nel territorio vibonese. Battistini ha annunciato un «sostegno finanziario per avviare le procedure di contrattualizzazione necessarie a fronteggiare questa carenza, sottolineando l’importanza di reperire alcune figure professionali, come i neuropsicomotricisti, attualmente di difficile individuazione. Un ulteriore passo positivo – hanno inoltre sottolineato i due sindacalisti – è rappresentato dalla futura realizzazione delle Centrali operative territoriali (Cot) e dal potenziamento della Sala Cup dell’ospedale di Lamezia Terme, che sarà dotata di 8 postazioni e di una sala d’attesa adeguata alle esigenze dell’utenza. Nel complesso – hanno poi concluso Gualtieri e De Tursi -, abbiamo ricevuto risposte adeguate dal generale Battistini», sottolineando la necessità di valorizzare le risorse umane per garantire un sistema sanitario efficiente e di qualità. «Continueremo questo dialogo con spirito costruttivo, fungendo anche da filtro tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di affrontare le complesse problematiche del settore sanitario».