Soluzione in extremis per 37 precari dell’Asp di Vibo: la commissione straordinaria rinnova i contratti in scadenza oggi

La decisione comunicata attraverso una stringata nota che non precisa la durata del nuovo contratto di lavoro. Disinnescata all’ultimo minuto la bomba occupazionale e sociale che stava per deflagrare

A poche ore dalla scadenza del loro rapporto di lavoro, che si sarebbe chiuso oggi, 37 lavoratori precari dell’Asp di Vibo, tra infermieri e oss, si sono visti rinnovare il contratto, presumibilmente per un altro mese. La triade commissariale che guida l’Azienda sanitaria provinciale, probabilmente con il via libera della Regione, ha comunicato poco fa «di prorogare i contratti di lavoro dei n.12 Oss assunti giusta delibera n. 1407 del 25/07/2024 e dei n. 25 Somministrati (varie qualifiche), già in forza presso questa azienda sanitaria».

Decisione che ha così disinnescato la bomba occupazionale e sociale che ticchettava da una settimana, cioè da quando l’Asp aveva annunciato l’intenzione di non rinnovare più i contratti a 72 precari in scadenza da oggi fino al 31 dicembre. Il primo countdown, quindi, si è concluso senza traumi.

L’attesa era stata scandita dalla manifestazione organizzata questa mattina da sindacati e lavoratori davanti alla sede dell’Azienda. Un sit-in carico di incognite sul futuro, durante il quale era comunque stata annunciata l’apertura di un tavolo di concertazione con la Regione. Proprio dalla Cittadella, infatti, è partito nei giorni scorsi la direttiva di non prorogare i contratti perché il personale a Vibo è già considerato in esubero. Circostanza questa che appare come un paradosso in una realtà che sconta oggettive criticità legate anche alla mancanza di personale.