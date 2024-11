La Regione cerca medici per le ambulanze: nel Vibonese sono nove gli incarichi vacanti

Sanità territoriale in sofferenza: in tutta la Calabria mancano 145 camici bianchi per rendere complete le equipe a bordo dei mezzi di soccorso e consentire le turnazioni

I camici bianchi sono pochi e ancor meno quelli interessati a salire a bordo di un’ambulanza per prestare il primo soccorso in emergenza. Così, è ancora ben lontana dall’essere sanata la ferita dell’emergenza sanitaria territoriale: a testimoniarlo sono di nuovo i numeri, quelli pubblicati dal dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria nell’avviso per la copertura degli incarichi vacanti.

Una chiamata alle armi che si rinnova di anno in anno ma con pochi effetti concreti. La Cittadella ci ha riprovato qualche giorno fa pubblicando un avviso con l’indicazione dettagliata degli incarichi vacanti per i quali si intende procedere all’assegnazione, partecipanti permettendo. Sono complessivamente 145 i medici ricercati per rendere complete le equipe e le turnazioni delle postazioni territoriali di emergenza.

Per completare, quindi, la dotazione di personale medico a bordo delle ambulanze che, a causa della cronica carenza di camici bianchi, sono state trasformate in mezzi di trasporto che scaricano pazienti nei pronto soccorso, intasandoli.

A Vibo Valentia sono 9 gli incarichi vacanti, ovvero il numero di medici che servirebbero per colmare le carenze. Nello specifico: quattro a Vibo Valentia, tre a Serra San Bruno e due a Soriano Calabro.

