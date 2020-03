Medici e infermieri, eroi dell’emergenza: grazie dalle testate Diemmecom

Un nuovo video rilanciato dai media del network LaC, firmato dalle testate LaCnews24.it, Ilvibonese.it e Ilreggino.it rende omaggio alle fatiche degli eroi dei nostri giorni: il personale sanitario

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Noi, in casa, ci lamentiamo dei piccoli disagi, della noia del domicilio “forzoso”. La cosa ci sembrerebbe ben più lieve, se pensassimo a quanti, per lavoro, non possono rimanere a casa al sicuro da contagi, e sono sottoposti a ritmi di lavoro frenetici. Sono medici, operatori sanitari ed infermieri che per giorni non vedono le mura domestiche, impegnati nelle corsie degli ospedali, nei reparti di terapia intensiva, nelle stanze bianche dei nosocomi.

Informazione pubblicitaria

In migliaia, in prima linea

In migliaia, ad affrontare in prima linea un nemico che minaccia amici, familiari, persone care, pazienti. Giovani, vecchi e bambini più fragili. Professionisti che rischiano la vita per salvarne altre, trascorrendo giorni e notti senza riposo, e che sono i protagonisti dell’ultimo video della campagna di LaC News24 #iorestoacasa, hashtag che si affianca al precedente #attentacalabria.

Le testate Diemmecom

A loro, è dedicato il nuovo video, rilanciato dai media del network LaC su tv, web e social. “A tutti i medici, gli infermieri, il personale sanitario. Grazie”, è il messaggio scelto, che precede gli hashtag #Italiasiamonoi #iorestoacasa”, ed è firmato da tutte le testate edite dalla Diemmecom: LaCnews24.it , ilVibonese.it, ilReggino.it.

Eroi di oggi

Un omaggio ed un saluto alle migliaia di eroi dei nostri giorni. Fotografati con le occhiaie, con i lividi da mascherina indossata per ore ed ore, nella stanchezza e nella risolutezza che hanno mostrato. Con i cartelli recanti l’hashtag #iorestoincorsia #turestaacasa e che stanno dimostrando come essere medici, essere infermieri, prestare assistenza in ogni sua forma in tempi come questi non è un mestiere, e diventa una missione: la più alta.