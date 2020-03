Coronavirus, il bollettino in Calabria al 19 marzo: 169 positivi

In forte aumento rispetto a ieri i contagiati dal Covid-19 (+40). Effettuati ad oggi 1769 tamponi. Nel Vibonese restano otto i pazienti

Nuovo bollettino della Regione Calabria in merito all’emergenza sanitaria coronavirus. I dati sono forniti da dipartimento regionale Tutela della salute. Ad oggi sono stati effettuati 1769 tamponi.



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 169 (+40 rispetto a ieri), quelle negative sono 1600.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 14 in reparto; 5 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare

Cosenza: 24 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

Reggio Calabria: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 34 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare

Crotone: 6 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 5590, così distribuiti:

Crotone: 386

Catanzaro: 550

Vibo Valentia: 590

Reggio Calabria: 2794

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9383.



