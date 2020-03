Coronavirus Vibo Valentia, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale

Il diario dell’emergenza sanitaria nel Vibonese: i casi, i provvedimenti, le conseguenze economiche e sociali e tutto quello che c’è da sapere sull’evoluzione del Covid-19

Sono otto, in provincia di Vibo Valentia, i casi conclamati di contagio da coronavirus. L’ultimo caso registrato in provincia risale al 17 marzo quando è arrivato l’esito del tampone effettuato su un cittadino di Vibo Valentia.

I casi positivi al Covid19 nel Vibonese

I primi pazienti vibonesi positivi sono i due coniugi di Filandari residenti a Rombiolo che, dopo aver trascorso un periodo di permanenza in un comune della zona gialla del Pavese, Gropello Cairoli, erano rientrati in Calabria con un pullman e, a qualche giorno di distanza, erano stati posti in regime di quarantena, dopo avere accusato lievi sintomi ed essere stati sottoposti a tampone che ha dato, poi, esito positivo.

Positivi, ancora, tre componenti dello stesso nucleo familiare rientrati a Piscopio dal Bergamasco, il paziente di Briatico, quello di Nicotera ed infine quello di Vibo Valentia.

18 marzo

ore 17.20 – Nuovo bollettino quotidiano della Regione. Nessun nuovo caso in provincia di Vibo, mentre salgono a 129 i contagiati in tutta la Calabria dall’inizio dell’epidemia. Sono 15 in più rispetto al giorno precedente.

17 marzo

ore 20 – Mascherine gratis a Mileto. Un’azienda del ramo tessile riconverte temporaneamente la produzione per realizzare dispositivi di protezione e le regala ai Comuni.

ore 15 – Ultimo caso registrato è quello su Vibo Valentia città: si tratta di un cittadino risultato positivo dopo che gli è stato somministrato un tampone a domicilio, per via dell’aumento della temperatura corporea. L’uomo era rientrato dal Nord Italia da qualche giorno.

ore 13 – Arriva dall’Unical di Cosenza una speranza nella lotta all’infezione. I ricercatori dell’Ateneo hanno messo a punto e brevettato una tecnica di contrasto al coronavirus basata sull’utilizzo di anticorpi sintetici.

ore 11 – Sono 250 finora le ordinanze di quarantena obbligatoria disposte dal sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo nei confronti di altrettante persone rientrate da “zone a rischio” nei giorni scorsi e censite dall’Asp. Al provvedimento il primo cittadino ha associato l’adozione di “stringenti misure” per disciplinare le modalità dell’isolamento domiciliare. Numerosi i provvedimenti adottati anche da altri sindaci vibonesi.

ore 7 – Positivi al coronavirus sei sanitari dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Si tratta di un medico e cinque infermieri del reparto dell’unità di Nefrologia e Dialisi, tutti contagiati da un paziente nefropatico che qui eseguiva le sedute di dialisi.

16 marzo

ore 17.45 – Salgono ad 89 i contagiati in Calabria. Nel Vibonese restano sette, dei quali due ricoverati al Pugliese di Catanzaro. Il bollettino quotidiano emesso dalla Regione parla di 458 persone in quarantena domiciliare. Sono invece 7.793 le persone rientrate in Calabria dalle altre regioni negli ultimi 14 giorni.

ore 16.10 – Quarantamila euro all’ospedale Jazzolino di Vibo per l’acquisto di strumenti e macchinari per gestire l’emergenza coronavirus. È l’iniziativa del gruppo “Az Spa – Coop” che ha devoluto, in tutto 200mila euro agli ospedali della Calabria.

ore 14.41 – Verso l’annullamento delle “Affruntate nel Vibonese”. Il vescovo Luigi Renzo in una lettera ai sacerdoti li ha esortati a non farsi trovare impreparati rispetto ai riti pasquali avendo però chiaro che “non se ne farà nulla se le cose dovessero restare come sono”.

ore 14.30 – Il Governo vara il decreto “Cura Italia”, una vera e propria manovra, non solo per la quantità di risorse, 25 miliardi, ma anche per il ventaglio delle misure messe in campo per frenare l’impatto economico del coronavirus.

ore 13 – Saranno ben 27, a fine mattinata, le sacche di sangue raccolte dalla sezione comunale dell’Avis di Vibo Valentia. Accolto, dunque, da donatori vecchi e nuovi l’invito che l’associazione dei volontari del sangue ha fatto nell’intento di assicurare l’approvvigionamento del sistema sanitario pubblico in questo momento di emergenza

15 marzo

ore 17.30 – Sono 68 le persone risultate positive al coronavirus in Calabria. Lo si apprende dal consueto bollettino diramato dalla Regione. Restano sette i casi conclamati in provincia di Vibo Valentia. Il presidente della giunta regionale Jole Santelli, intervistata da Lucia Annunziata, ha invocato l’invio dell’esercito per la gestione dell’emergenza dicendosi preoccupata per la carenza di posti letto di terapia intensiva.

ore 13.30 – Si moltiplicano le iniziative solidali a favore degli ospedali del territorio vibonese. L’imprenditore Pippo Callipo sostiene la raccolta fondi dell’associazione Valentia: donerà il 50 per cento di ricavi dello store online fino al 3 aprile. Una giovane di Porto Salvo, Ilenia Iannello, raccoglie fondi per l’acquisto di sistemi di ventilazione assistita (caschi Cpap) da donare al reparto di terapia intensiva dello Jazzolino. Ne ha acquistati dieci che verranno consegnati in settimana.

14 marzo

ore 21.44 – Arriva un nuovo caso di positività al Coronavirus in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di un uomo di Nicotera, proveniente dalla Valle d’Aosta da dove era giunto in treno il 12 marzo, e posto in quarantena sin da subito. Lo stesso si trova attualmente all’interno del suo domicilio.

ore 19.30 – Sessanta contagiati in tutta la Calabria, confermati sei casi nel Vibonese. Il bollettino della Regione parla inoltre di 581 tamponi effettuati, 521 dei quali hanno dato esito negativo. Arriva anche in Calabria il farmaco sperimentale della Roche che ha dato risultati incoraggianti su diversi pazienti. Intanto il Governo corre ai ripari per limitare i rientri dal Nord fermando i treni notturni.

ore 16.45 – Si registra, purtroppo, il primo decesso riconducibile a Coronavirus in Calabria. Si tratta di un 63enne reggino stroncato da un infarto dopo aver lamentato febbre e insufficienza respiratoria. Il tampone era risultato positivo.

ore 16.12 – All’ospedale di Vibo i ricoveri di primo livello. La direttiva della Regione per frenare trasferimenti «inutili, inappropriati e dannosi» nell’hub di Catanzaro. E le farmacie potranno lavorare a battenti chiusi, come richiesto dalle organizzazioni di categoria.