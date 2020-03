Coronavirus, altri due casi positivi in provincia di Vibo

Entrambi sono posti in quarantena domiciliare. Sale a tredici il numero dei contagiati nel Vibonese

Altri due casi positivi al coronavirus accertati in provincia di Vibo Valentia, registrati questa mattina all’esito degli esami effettuati nell’ospedale di Catanzaro su quasi cento tamponi provenienti dalle tre province della Calabria centrale. Sale dunque a tredici il numero dei contagiati nel Vibonese. Gli ultimi due – dei quali ancora si disconosce il centro di residenza – sono posti in quarantena domiciliare.



Sono complessivamente 101 i pazienti contagiati da Covid 19 nell’area centrale della Calabria (compreso anche un caso dubbio di Crotone che si sta approfondendo). E sono così distribuiti: 38 nella provincia di Catanzaro, 50 nella provincia di Crotone e 13 a Vibo Valentia.



