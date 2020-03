Coronavirus, altre due donne contagiate: 30 positivi nel Vibonese

Gli ultimi due casi registrati a Serra San Bruno e a Vibo, entrambi familiari di pazienti già in cura. Di ieri, invece, la notizia del primo decesso

Due donne, una a Serra San Bruno ed una a Vibo Valentia, portano il bilancio dei contagiati da coronavirus a 30. Tanti sono nel Vibonese coloro che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia ad oggi. Questi ultimi due casi si sono registrati con gli esami effettuati nella tarda serata di ieri. Ed entrambi sono collegati a pazienti già positivi. Nel caso di Serra San Bruno si tratterebbe di una donna familiare dell’uomo che per primo ha contratto il Covid-19 nella città della Certosa. A Vibo Valentia, invece, sarebbe la moglie del paziente attualmente ricoverato a Catanzaro, e che per primo ha contratto il virus nel capoluogo poi trasmesso anche ai figli ed ora alla moglie. Il bilancio nel Vibonese è dunque di 30 persone affette da coronavirus, tra le quali, ieri mattina, si è registrato il primo decesso, un uomo di 62 anni di Fabrizia che da giorni era ricoverato allo Jazzolino e le cui condizioni si erano irrimediabilmente aggravate la scorsa notte.



